La Befana arriva dal cielo all’aerodromo e in Città si presenta nel villaggio degli alpaca

Puntuale come un orologio svizzero, con un carico importante di dolciumi, ieri mattina la Befana è atterrata, come da tradizione all’aerodromo di Torraccia. Tanti i bambini ad attendere la vecchietta, fazzoletto rosso in testa e caramelle per tutti. Alle 11.30, appesa alla vela colorata di un parapendio a motore, la Befana è atterrata in terra sammarinese. Ma già dalle prime ore del mattino per i più piccoli e per le loro famiglie l’accoglienza era stata dolce. Colazione a base di cioccolata calda, panettone, pandoro e vin brulè per i genitori. Mentre i più piccoli sono stati intrattenuti dalle animatrici. Per tutti selfie a bordo degli aeroplani dell’Acs e farfalle in viso, opera dei trucca bimbi. Ospite d’eccezione il Mago Gabriel insieme a Magica Gilly. Qualche ora dopo la Befana è arrivata anche in centro storico a chiudere il Natale delle Meraviglie. Nel villaggio degli alpaca di Babbo Natale nel pomeriggio di ieri i più piccoli, ma anche i più grandi, hanno atteso la vecchietta che ha donato caramelle e altri dolciumi.