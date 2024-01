La Befana chiude il Natale sul Titano

Dopo oltre quaranta giorni, si sta per concludere il Natale delle Meraviglie a San Marino. Sarà la Befana, domani, a chiudere gli appuntamenti delle feste sul Titano. Con uno spettacolo per le contrade del centro storico. Dalle 16 alle 18 sisvolgerà la parata itinerante con vari performer per le vie del centro e terminerà in Piazza Garibaldi, dove ci sarà uno spettacolo di magia del mago Aldo Nicolini in arte Zio Potter. Naturalmente non mancherà il personaggio della giornata, la Befana, che sarà presente alla Fabbrica di Cioccolato. In caso di maltempo, tutte le attività previste per l’Epifania si svolgeranno al riparo nella magica Fabbrica di Cioccolato in Campo Bruno Reffi. Il Natale dolce della piccola Repubblica chiuderà poi i battenti il giorno successivo, domenica. Fino a quel giorno si potrà godere di tutte le attrazioni: i mercatini di Natale in via Eugippo e via Donna Felicissima, la Fabbrica di Cioccolato al Campo Bruno Reffi, un luogo straordinario dedicato a bambini e sognatori ogni età, l’Ice Park alla Cava dei Balestrieri, la Dolce mostra del mastro pasticciere Roberto Rinaldini e il grande albero in Piazzale Domus Plebis. Menzione speciale per la Casa dei cuori dolci in Piazza della Libertà, dove ogni pomeriggio – in replica ogni mezz’ora dalle 17 alle 18.30 – l’eccentrico cioccolatiere padrone di casa coinvolgerà il pubblico in un emozionante show di luci, suoni ed effetti speciali. Tutte da ammirare, inoltre, le splendide immagini natalizie proiettate sulle pareti esterne degli edifici circostanti la piazza e le luminarie del centro storico. Prosegue il photo contest #sanmarinounmondopiudolce. Scattando una foto in una delle tante attrazioni del Natale delle Meraviglie e pubblicandola sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #sanmarinounmondopiudolce si potrà vincere un soggiorno per due persone al Grand Hotel di San Marino. Inoltre nei due onfopoint di Porta San Francesco e Porta della Fratta, i visitatori potranno ritirare una cartolina con il simpatico Omino Pan di Zenzero e timbrandola alla Fabbrica di cioccolato, l’Ice Park e l’infopoint si potrà ricevere uno straordinario gift di Brand Gioielli e usufruire di speciali benefit.