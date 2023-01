La befana di Misano consegnerà le calze fino a domani

La Befana non ha lasciato Misano. Sono state circa 700 le calze distribuite venerdì scorso in occasione della festa che si è tenuta in piazza della Repubblica, ma ne sono rimaste diverse. Quei bambini, fino ai 10 anni di età, che non sono riusciti a ritirare il proprio dono non disperino perché le calze attendono fino a domani nei locali dello Iat di Via dei Platani 24, aperti dalle 9 alle 13,30. Per ritirarla sarà sufficiente presentare la cartolina ricevuta a scuola, oppure comunicare il proprio nominativo.