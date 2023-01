La Befana porta calze speciali e show per i bimbi

Con Fatine, balene e balocchi, oggi Riccione Paese accoglierà la Befana. Sono tre le postazioni previste per la distribuzione delle tradizionali calze, in piazzetta Parri, in piazza Matteotti e all’angolo con viale Diaz. L’appuntamento è dalle 15 in poi in Corso Fratelli Cervi, dove per ricevere la calza, i bimbi dovranno presentarsi con la cartolina-invito. A vestire i panni della simpatica vecchietta saranno le volontarie del locale comitato della Croce Rossa Italiana, che distribuiranno giocattoli e dolciumi a tutti i bimbi delle scuole dell’infanzia e primarie di Riccione. Verranno distribuite anche calze speciali per celiaci. In programma spettacoli di animazione, giochi e divertimento per bambini, in particolare sul corso andrà in scena Fatine, balene e balocchi di Teresa Fazio, animazione itinerante su trampoli. Ci sarà pure la Fata Turchina insieme alla maestosa Balena. Non mancherà "La Piazzetta delle idee" con le bancarelle di hobbisti e creatori di prodotti artigianali e del riuso (per maggiori informazioni contattare lo Iat al numero 0541.426050). L’evento è realizzato dal Comune di Riccione e dal comitato di Riccione Paese.