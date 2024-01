La Befana scende dal cielo a Torraccia e arriva in centro storico con la sua scopa

Anche quest’anno a San Marino la Befana arriverà dal cielo. Oggi atterrerà sulla pista dell’aerodromo di Torraccia. Dalle 10, in attesa dell’arrivo della vecchietta volante, l’aeroclub offrirà la colazione a base di cioccolata calda, panettone e vin brulé per i ’grandi’. I bimbi potranno giocare con le animatrici, trucca-bimbi e fare selfie a bordo degli aeroplani. Ospiti il Mago Gabriel e Magica Gilly. Sono previste anche dimostrazioni in volo dei velivoli dell’aeroclub e l’esibizione di aeromodelli dei piloti

dell’Aerobatic Team. Alle 11.30, poi, appesa alla vela colorata di un parapendio a motore, o in caso di troppo vento, con un altro mezzo volante a sorpresa, la Befana atterrerà con caramelle a tutti i bimbi.

La Befana, tra oggi e domani, chiuderà gli appuntamenti del Natale delle Meraviglie. Con uno spettacolo per le contrade del centro storico. Dalle 16 alle 18 oggi si svolgerà la parata itinerante con vari performer per le vie del centro e terminerà in Piazza Garibaldi, dove ci sarà uno spettacolo di magia del mago Aldo Nicolini in arte Zio Potter. La simpatica vecchietta sarà presente alla Fabbrica di Cioccolato. In caso di maltempo, tutte le attività previste per l’Epifania si svolgeranno al riparo nella magica Fabbrica di Cioccolato in Campo Bruno Reffi. Il Natale dolce della piccola Repubblica chiuderà poi i battenti domani.

Fino a quel giorno si potrà godere di tutte le attrazioni.