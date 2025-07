La bella storia di Bambi. Salvata da una volpe

Sembra una fiaba, invece è una storia vera e a lieto fine, con la piccola cucciola di cervo che sta crescendo grazie alle cure dei volontari del Cras Rimini, la struttura che accoglie e cura gli animali selvatici. La protagonista di questa vicenda non poteva che chiamarsi Bambi, esattamente come nel capolavoro della Disney. A rendere ancora più incredibile la storia ci ha pensato una volpe. A richiamare l’attenzione dei volontari del Cras è stata lei, una volpe. Il suo comportamento era strano, per nulla schivo, anche sembrava volesse giocare, davvero insolito. Nel farlo la volpe si avvicinava sempre più a una zona coperta del bosco. Seguendola, i volontari sono arrivati fino a una cucciola di cervo, accovacciata vicino al corpo senza vita della madre. Difficile dire se la cerva è morta per una malattia o per l’attacco di un predatore, Fatto sta ce la piccola rimaneva lì, smarrita. Il personale del Cras è riuscito a recuperare la cucciola e a prestarle le prime cure. Oggi si trova in un ambiente protetto, accudita tutti i giorni e alimentata correttamente. Come la piccola Bambi, sono centinaia, anzi migliaia gli animali curati dal Cras. Solo quest’anno, in appena sei mesi, sono stati registrati 2.642 ingressi. Si tratta per lo più di uccelli feriti, cuccioli orfani, mammiferi in difficoltà, istrici, lepri, ricci, caprioli e donnole. Solo nella giornata di sabato scorso sono stati presi in carico ben 94 animali. "La storia di Bambi ci ricorda quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni nella tutela della fauna selvatica - dice l’assessora Comune di Rimini, Francesca Mattei -. Ogni segnalazione può fare la differenza tra la vita e la morte per un cucciolo".