La Bellini presenta il suo romanzo

Ultimo appuntamento, con il libro di Maria Cristina Bellini, alla Banca del tempo di Bellaria Igea Marina. "Siamo arrivati alla fine di questa terza edizione della rassegna letteraria itinerante Viaggiare nel Tempo", spiegano i promotori. L’incontro conclusivo giovedì alle 21 alla Banca del tempo di via Torre 43. La scrittrice ravennate Maria Cristina Bellini sarà in compagnia di Micaela Montiglia della libreria Ubik di Bellaria per parlare suo ultimo romanzo. Tratta da storie vere, l’opera racconta del passaggio dalla vita giovanile a quella adulta sotto l’aspetto lavorativo e sentimentale.