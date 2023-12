La benedizione degli albergatori: "E’ dei nostri"

Un albergatore a guidare l’assessorato al Turismo. Non è la prima volta che accade, ma resta un segnale importante. La sindaca ha deciso di affidare la delega al Turismo a un tecnico che di mestiere fa l’albergatore. Per una località come Riccione è come consegnare una copia delle chiavi della città. Non sorprende il sorriso di Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi. "Più che dire benvenuto assessore - dice Bianchini - dovrei dire bentrovato visto che Guidi sta svolgendo il ruolo della presidenza dei giovani albergatori, davvero un bel gruppo. E’ evidente si tratti di una figura tecnica. Molto starà nel capire quali saranno gli orientamenti della giunta", come a dire ‘vedremo fino a che punto avrà le mani libere il nuovo assessore’. "Per quanto ci riguarda, come Federalberghi le priorità restano quelle che abbiamo presentato direttamente alla sindaca poche settimane fa".

L’associazione sente di giocare in casa. Le distanze dal Palazzo si sono improvvisamente ridotte. Ma non è l’unica categoria a guadare con attenzione a questo aspetto. "Guidi è un giovane che sono certo potrà portare il suo contributo di innovazione - premette Roberto Corbelli, presidente di Cna -. E’ tuttavia importante che venga compresa la necessità di confrontarsi con tutte le categorie, consorzi e comitati per avere conoscenza delle reali necessità delle realtà produttive in città".

Solo poche settimane fa i presidenti di categorie, consorzi e comitati si vedevano a cena per concordare una linea comune, lamentando la difficoltà nel confrontarsi con la giunta Angelini. La nomina di Guidi potrebbe spazzare via quei malumori. La coalizione di governo ha aperto la stanza dei bottoni al mondo imprenditoriale, ma come dice Bianchini, bisognerà capire gli orientamenti della giunta, il che si traduce così: le categorie non accetteranno una nomina di facciata.