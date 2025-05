La ‘benedizione’ di Fellini sul Cartoon Club

Una donna che riemerge dalla piscina del Grand Hotel, sullo sfondo dell’inconfondibile mare riminese in estate e poi Fellini. Un manifesto, quello della 41esima edizione di Cartoon club, firmato dal fumettista Milo Manara, che racchiude l’essenza di Rimini con i suoi luoghi storici, la bellezza della Dolce vita, il mare e il ricordo del Maestro. La si immagina così Rimini, raccontata tra le pagine di un fumetto e sotto la ‘benedizione’ di Fellini, magari da leggere seduti su una panchina sul lungomare, in piazza Malatesta o nell’Arena Francesca da Rimini: sono alcuni dei palcoscenici che dal 13 al 20 luglio ospiteranno Cartoon club e Riminicomix, il festival internazionale dedicato al cinema d’animazione, il fumetto e il mondo del games.

Una settimana in cui la città si tingerà di mille colori tra maschere, laboratori, proiezioni, incontri e laboratori nei luoghi più iconici di Rimini, dal mare fino al centro storico. In parallelo alla realizzazione del manifesto, Cartoon Club dedica a Manara una mostra speciale realizzata in collaborazione con Comicon: ‘Di sogni e di segni’, ospitata dal Museo della Città “Luigi Tonini” (via Tonini, 1), visitabile dal 13 luglio al 31 agosto con ingresso libero. L’inaugurazione si terrà domenica 13 luglio.

Il percorso espositivo esplora il rapporto tra Milo Manara e Federico Fellini, un’amicizia autentica e una collaborazione artistica che ha dato vita a opere divenute culto, come Viaggio a Tulum e Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet. Manara firmò anche i manifesti dei film Intervista e La voce della luna, l’ultimo del regista riminese, e nel tempo ha più volte ritratto il maestro del cinema in illustrazioni e tavole ispirate dal suo immaginario visionario.

A Manara Cartoon Club assegnerà il Premio alla carriera 2025 nel corso di una serata spettacolo, realizzata in collaborazione con il Fellini Museum. Manara, all’anagrafe Maurilio Manara nasce a Luson nel 1945, approdando a Verona, città in cui vive tutt’ora. Debutta nel mondo del fumetto alla fine degli anni ’60, ma la svolta arriva dieci anni dopo quando collabora con il Corriere dei Ragazzi. Il grande successo di pubblico arriva con ‘Il gioco’, saga erotica in quattro volumi che diventa un classico del fumetto internazionale e che sarà adattata anche per il cinema. Negli anni successivi Manara amplia il proprio universo creativo: lavora per la pubblicità, illustra romanzi, realizza manifesti e pubblica raffinate raccolte di illustrazioni. Attualmente è all’opera sull’adattamento a fumetti de ‘Il Nome della Rosa’ di Eco. La sua produzione spazia con disinvoltura tra fumetto d’autore, illustrazione e arte visiva, sempre mantenendo un equilibrio raffinato tra erotismo, narrazione e bellezza del segno.

Nel cuore di Cartoon club torna anche Riminicomix, la mostra mercato dedicata al cosplay, giunta alla sua 28esima edizione, dal 17 al 20 luglio al parco Fellini con la partecipazione di numerosi ospiti come K-ble Jungle e Ochacaffè.

Federico Tommasini