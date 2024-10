La biblioteca di Federico Fellini entra nel museo

Un ’tesoro’ prezioso arricchirà presto le sale del Museo Fellini. Il Comune acquisirà (con l’aiuto della Regione) la biblioteca personale di Federico Fellini da sua nipote, Francesca Fabbri Fellini. Si tratta di oltre 2mila libri che il Maestro conservava nell’appartamento di via Margutta e nello studio di corso Italia, a Roma, e che dopo la morte furono portati a Rimini da Giulietta Masina. Tra i volumi ci sono opere di Kafka Dickens, Kundera, Simenon, Leopardi, Poe, solo per citare alcuni degli autori di cui si nutriva Fellini. Non solo narrativa: sugli scaffali il regista teneva anche testi di psicanalisi, libri sull’arte e naturalmente i fumetti, da Topolino a Braccio di ferro. La biblioteca di Fellini è stata oggetto di vari studi e mostre, l’ultima nel 2008, I libri di casa mia: la biblioteca personale di Fellini, da cui venne tratto poi il volume curato da Oriana Maroni e Giuseppe Ricci con introduzione di Tullio Kezich e contributi di Rosita Copioli e Gianfranco Angelucci. "L’acquisto della biblioteca del Maestro – spiega il Comune – oltre a scongiurarne la dispersione e la frammentazione, si inserisce nel progetto di un grande cantiere di studio dell’immaginario felliniano". L’acquisizione comprende anche la collezione di ritagli di giornali e riviste che Giorgio Fabbri, padre di Francesca, ha riunito in oltre 50 anni, documentando così l’accoglienza che il cinema di Fellini ha ottenuto fin dal suo esordio.

"Mi auguro – dice la nipote del Maestro – che il Museo digitalizzi la rassegna stampa che mio padre realizzò, con un lavoro da grande archivista. Il fondo Giorgio Fabbri è una delle fonti privilegiate per studiare la storia del cinema di Fellini".

ma.spa.