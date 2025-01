La biblioteca dimenticata: "Caos di libri accatastati"

Più che una biblioteca sembrano stanze della casa di un accumulatore seriale. Immagini sorprendenti quelle scattate da un residente alle quattro camere che accolgono la biblioteca (sic) di Santa Giustina, all’interno del Centro sociale, ma non gestita dallo stesso. "La biblioteca è comunale, non di competenza del nostro Centro – spiega Bruno Forlivesi, uno dei responsabili. Io già nell’estate del 2023 ho avuto un incontro con l’amministrazione comunale, che era rappresentata da due assessori nell’occasione, durante il quale ho fatto presente la situazione di grave abbandono di quella che era una biblioteca. I responsabili dell’amministrazione mi avevano assicurato che la situazione sarebbe stata ripristinata al meglio già entro la fine di quell’anno. Non solo, avevano aggiunto che l’intenzione era anche quella di aprire qui a Santa Giustina uno sportello dell’anagrafe comunale, e una postazione della polizia locale. Dopo quell’incontro però, purtroppo, non abbiamo più saputo nulla, e non mi risulta che si sia mai mosso niente di concreto". "Visto che una parte del territorio di Santa Giustina è di competenza del Comune di Santarcangelo – aggiunge amaramente Forlivesi – forse ci converrebbe cambiare ’titolare’, magari Santarcangelo ci tratterà meglio".

"Battute a parte – chiosa Forlivesi – qualora ci fosse disponibilità da parte del Comune a rimettere in moto la biblioteca, magari anche solo per un paio di giorni alla settimana, noi siamo disposti a collaborare coprendo una parte degli orari di apertura con forme di volontariato".

"Sapevo che all’interno del Centro sociale c’era una biblioteca – aggiunge un residente –. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) ci ero andato per prendere a prestito qualche libro. Quando ho visto la situazione sono rimasto a bocca aperta, sconvolto. Così ho scattato delle fotografie e poi ho avvertito, girandole loro, gli organi di informazione, sperando che qualcosa si muova".

Tra le tante meritorie attività del Centro sociale di Santa Giustina, la tombola il venerdì, il ballo (liscio ma non solo) al sabato, i due pomeriggi di ginnastica di mantenimento, lunedì e giovedì. E l’attesissimo torneo di burraco al giovedì sera.