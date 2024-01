La biblioteca ’Don Milani’ premia i suoi migliori lettori: ecco i nomi

Un premio ai lettori più assidui e un’occasione per fare il punto sui numeri dell’anno trascorso. Da ormai 13 anni l’Epifania rappresenta il momento in cui alla biblioteca Don Milani di Villa Verucchio si organizza la festa per i lettori, con la sindaca Stefania Sabba. Festa che quest’anno si è svolta l’8 gennaio. Premiati come lettori ’forti’ Graziella Pulido (78 libri) e Carlina Giovanetti (71 libri). Mario Sapori è il primo uomo in classifica con all’attivo 66 libri letti. Nella sezione ragazzi il 12 enne Kevin Del Vecchio con ben 121 prestiti (49 libri e 72 fumetti) ha riconquistato il primo gradino del podio seguito dalla coetanea Sofia Angelini (con 68 letture). A chiudere la terna è la piccola ma promettente Agnese Masini (6 anni): 64 i libri presi a prestito. La biblioteca è stata aperta nel 2023 per meno giorni (230 in tutto) rispetto all’anno precedente, ma con una media quotidiana di 59 persone, contro le 45 del 2022. E questo ha portato al netto aumento degli utenti: 13.475, contro gli 11.886 dell’anno prima. Ai 4482 iscritti e abilitati a fine 2022, si sono aggiunti 394 nuovi iscritti, mentre gli utenti attivi sono passati da 926 a 1036. Durante l’anno sono stati acquisiti 770 libri e 75 dvd, per un patrimonio totale di 25.791 libri e 1966 dvd.

m.c.