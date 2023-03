"La Boheme" al Galli e anche in diretta streaming

Al via la nuova stagione lirica riminese. Il teatro Galli sarà gremito in ogni ordine di posto venerdì (sipario alle 20) e domenica 2 aprile (alle 15.30) per il primo appuntamento della stagione, che propone uno tra i titoli più celebri della produzione di Puccini, La Bohème, opera ispirata al romanzo di Henry Murger. L’allestimento nasce da una produzione del teatro Alighieri ripresa in coproduzione con il teatro Galli e vede alla regia Cristina Mazzavillani Muti che ne cura anche l’ideazione, con l’orchestra giovanile ’Luigi Cherubini’ - diretta dal maestro Nicola Paszkowski - e il coro teatro municipale di Piacenza guidato da Corrado Casati. Già sold out entrambe le repliche dello spettacolo, ma per chi non è riuscito a trovare i biglietti ci sarà comunque la possibilità di seguire in diretta la messa in scena dell’opera pucciniana. Domenica 2 aprile infatti La Boheme sarà trasmessa live sul sito di OperaStreaming.

Il secondo appuntamento con la stagione lirica sarà Don Carlo, tra i titoli più impegnativi di Verdi, in programma venerdì 24 novembre (ore 20) e domenica 26 novembre (ore 15,30). Una coproduzione che vede impegnati il teatro comunale di Modena, il teatro di Piacenza, i teatri di Reggio Emilia e il Galli di Rimini.