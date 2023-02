La Bohème di Puccini e Don Carlo di Verdi Due capolavori per la nuova stagione lirica

La bohème di Giacomo Puccini e Don Carlo di Giuseppe Verdi sono i due capolavori del teatro musicale che daranno vita alla stagione lirica 2023 del Teatro Galli. Si comincia dall’opera pucciniana ispirata al romanzo di Henry Murger in scena venerdì 31 marzo – ore 20 – e domenica 2 aprile – ore 15.30 –, primo titolo di un cartellone che proseguirà in autunno con la programmazione dell’opera verdiana.

Per La bohème regia e ideazione scenica saranno di Cristina Mazzavillani Muti che porta sul palcoscenico del Galli la vicenda della fragile Mimì, dell’amore che travolge lei e Rodolfo, e dei sogni disillusi dei giovani e scapigliati artisti che li circondano. Sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini il maestro Nicola Paszkowski con il Coro Teatro Municipale di Piacenza diretto da Corrado Casati.

Approda poi a Rimini – venerdì 24 novembre ore 20 e domenica 26 novembre ore 15,30 – Don Carlo, fra i titoli più impegnativi del catalogo verdiano sia per la ricchezza della partitura sia per la sontuosità richiesta per la messa in scena di un’opera ricavata dalla tragedia che Friedrich Schiller scrisse ispirandosi a fatti storici accaduti in Spagna a metà Cinquecento. Sul podio dell’Orchestra dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini e del Coro Lirico di Modena il maestro Jordi Bernàcer. Regia di Joseph Franconi Lee. Prevendita per il primo titolo da sabato 11 febbraio, dalle 10, al Galli. Vendita online a partire dalle 14 di sabato 11 (https:biglietteria.comune.rimini.it)