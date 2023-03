"La Bolognese diventerà un hotel di lusso"

"Prima dell’estate presenteremo al Comune il progetto per recuperare l’ex colonia Bolognese trasformandola in albergo di lusso". Orfeo Bianchi, titolare del gruppo Piazza hotel & residence, fa il punto sulla riqualificazione del complesso che ha acquistato all’asta, in due manche, lo scorso agosto, quando ha battuto la concorrenza di Giordano Emendatori, ex patron di Mec3, con un’offerta di 5,2 milioni di euro.

Si procede?

"Sono passati diversi mesi – continua Bianchi – ma insieme ai nostri soci, i Gemmani, ci siamo intestati l’ex Bolognese solo una quindicina di giorni fa".

A che punto siete con la progettazione?

"Ci stiamo confronto con l’amministrazione comunale, che si mostra molto disponibile e interessata al recupero dell’ex Bolognese, c’è un’ottima collaborazione. I progetto è in fase di elaborazione".

Che aria tira?

"Tutti ci stanno dicendo che la volontà è quella di procedere. Noi siamo pronti, per questo abbiamo comprato l’immobile, che tra era il mio sogno di bambino, quando la vedevo tutti i giorni, triste e abbandonata".

Situazioni di degrado sono state più volte segnalate. Il vostro obiettivo è realizzare un grande albergo?

"Sì appunto, non un albergo grande ma un grande albergo, un cinque stelle con apertura annuale".

Qualche anticipazione?

"Non serve sottolineare la straordinaria valenza architettonica del complesso, le cui dimensioni, con ben 170 metri di fronte mare lineare, consentono di pensare a una proposta di elevata qualità".

Per vacanze del benessere?

"L’idea è di proporre stanze di grandi dimensioni, naturalmente delle suite, un centro congressi, saune e piscine sia all’interno che negli spazi esterni, spa, aree relax, wellness, benessere. Insieme a spazi verdi e parcheggi".

Un’offerta per ospiti ’di livello’...

"Una struttura ricettiva che risponda alle esigenze del turismo di oggi e del prossimo futuro, sia il turismo leisure che il congressuale, fieristico, ma anche ovviamente il balneare".