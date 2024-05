La Borgata che danza fa il pieno a suon di liscio e musica

Pienone per ’La Borgata che danza’ nel fine settimana. Il Festival di strada, di musiche tradizionali dell’Emilia Romagna ha animato il quartiere della Borgata Vecchia con tre giornate ricche di appuntamenti culturali, all’insegna del canto, del ballo, della musica di strada ed ancora, con incontri culturali e laboratori per conoscere e condividere le antiche forme del ballo ’liscio’ e della cultura folkloristica del territorio. Il Festival bellariese a firma del direttore Gualtiero Gori, da oltre 30 anni catalizza sul territorio numerose realtà artistiche al fine di mettere a confronto le diverse forme etnico - musicali e coreutiche. Sul palco di via Romea si è svolta inoltre la terza edizione del ’Premio Violinistico Mario Venturelli’, voluto dalla famiglia del noto violinista bellariese e volto a premiare i giovani talenti emergenti: vincitrice della terza edizione, è stata la violinista Juli Bordiglioni. Si sono esibiti anche gli alunni della scuola Carducci con balli popolari che hanno coinvolto bambini ed adulti in un momento di convivialità e festa. "Coordinare le giuste esigenze dei residenti con l’operatività organizzativa, non è facile – spiega il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi –. L’idea di allargare la festa senza deviazioni nei contenuti, è stata vincente non solo nei numeri ma soprattutto nel gradimento. Da quest’anno abbiamo legato ’La Borgata che Danza’ al ’Gusto del Porto’ in un unico progetto culturale"