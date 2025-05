La Borgata che danza tra concerti itineranti e l’orchestra Alibanda

Entra nel vivo a Bellaria Igea Marina La Borgata che danza, quest’anno alla sua 33esima edizione. Oggi – dalle 17 – in via Ionio, spazio ai bambini con laboratori ecologici e creativi, mentre nel giardino della scuola Carducci si parla di riti contadini, dialetto e si presenta il libro Taca Trabadel!. Alle 19.15 omaggio poetico a Valderico Mazzotti. Poi, dalle 20 musica di strada itinerante e, sul palco di via Romea, l’orchestra Alibanda. A seguire, concerti danzanti con Voci di Marca, la compagnia di Viva el Ball!, I suonatori della Valle del Savena. Il gran finale intorno alle 23 con i Cantè maz, i canti del maggio.