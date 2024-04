La Borgata torna a danzare, tra cibo e liscio

Dal 24 al 26 maggio Bellaria Igea Marina torna a festeggiare con canti, balli e piatti della tradizione, la 32° edizione de “La Borgata che Danza”, con la direzione artistica di Gualtiero Gori e quella organizzativa di Fondazione Verdeblu, il patrocinio comunale e la collaborazione di Istituti Scolastici e numerose associazioni del territorio. Lo storico Festival di strada, quest’anno, si legherà ad un altro attesissimo evento cittadino, “Il Gusto del Porto”, in programma dal 6 all’8 settembre, attraverso un nuovo progetto: “Culture e tradizioni”.

"“Culture e tradizioni” è un importante progetto che per la prima volta mette a sistema, attraverso le manifestazioni “La Borgata che danza” ed “Il Gusto del Porto”, i risultati più significativi emersi nel corso degli ultimi decenni nel campo della storia, della cultura e delle tradizioni locali, con riferimento agli ambiti della musica tradizionale, e della cultura marinara, viste in un’ottica regionale". Così spiega il direttore artistico Gualtiero Gori: "”La Borgata che Danza” per questa 32esima edizione si propone di offrire un contributo originale all’attuale processo di valorizzazione del fenomeno del “Liscio” quale pratica sociale e fattore identitario del patrimonio culturale regionale. A tal fine mette in relazione le forme musicali e coreutiche che lo hanno preceduto, con quelle del liscio antico della prima metà del ‘900, di autori locali spesso dimenticati ed esclusi dagli attuali circuiti commerciali. Al contempo, il Festival offre spazi di contaminazione fra questi generi e le attuali tendenze del folk urbano, transnazionale e globalizzato, vicine alla sensibilità delle nuove generazioni". Il progetto “Culture e tradizioni” si apre dunque a maggio con la “La Borgata che Danza” attraverso tre giornate che andranno ad animare lo storico quartiere della Borgata Vecchia (Via Romea- Via Ionio) attraverso momenti conviviali di musica, ballo e gastronomici: le antiche osterie di quartiere rivivranno attraverso gli stands di “Borgosteria”, proponendo piatti tipici della cucina romagnola. Non mancheranno appuntamenti culturali e laboratoriali.