La Borgata Vecchia ritorna a danzare, tra folk e osterie

La borgata torna a ballare. Dal 23 al 25 maggio la Borgata Vecchia accoglie lo storico Festival dedicato alle musiche e balli popolari dell’Emilia Romagna, sotto la direzione artistica di Gualtiero Gori e l’organizzazione di Fondazione Verdeblu; un contenitore di eventi che per tre giornate proporrà un ricco programma di incontri culturali e musicali, di balli, canti popolari e folk e cibi della tradizione romagnola. Spiega il sindaco Filippo Giorgetti: "Un momento tradizionale che stiamo cercando non solo di riproporre per risaltare la cultura della Romagna e dei nostri balli, ma anche per valorizzare sempre di più questo bel momento di convivialità e festa, ritrovando quella possibilità, attrattiva e funzionale, per i nostri concittadini, gli ospiti delle città limitrofe e turisti, di vivere appieno la nostra città". La festa si aprirà venerdì con l’anteprima e la presentazione della 33° edizione, poi le esibizioni dei ragazzi con l’ensamble e coro giovanile e l’assegnazione della quarta edizione del Premio Mario Venturelli.

La festa di svilupperà ed entrerà nel vivo nelle seguenti giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio. Come sempre, oltre a musica e balli, piatto forte della kermesse è Borgosteria: cortile delle case trasformati in temporanee trattorie con menu ispirati alla tradizione.