La botta d’orgoglio "Rimini, è qui la festa I conti del turismo? Li faremo a settembre"

A Ferragosto crisi mia non ti conosco. D’accordo: non ci sarà il pienone. Sarà un ’pienino’, se va bene. Ma tutta la Riviera si prepara a festeggiare comunque alla grande il giorno clou dell’estate.

Che Ferragosto ci aspetta?

"Ferragosto è il capodanno estivo delle vacanze e Rimini il luogo naturale dove celebrarlo – dichiara convinto il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – A riminesi e turisti dico allora: oggi festeggiamo spensierati con un bel tuffo in acqua, con un brindisi al tramonto, con gli occhi incantati dalla meraviglia di tanti spettacoli unici. E soprattutto il sogno che si vive e che si realizza stando insieme, il 15 agosto come a Capodanno".

E festa sia. Ma a sentire i giudizi degli operatori, c’è poco da festeggiare purtroppo per come sta andando la stagione.

"Questa, come ho già avuto modo di osservare, è forse l’estate più difficile degli ultimi 20 anni per il turismo italiano, per varie ragioni. Per il caro-prezzi soprattutto, a cui si sono purtroppo aggiunti, nella nostra regione, l’alluvione di maggio e il maltempo fino a luglio. Ma Rimini sta reggendo meglio di altre località. A giugno, è vero, c’è stato un calo. Ma nei primi sei mesi abbiamo raggiunto numeri superiori a ogni altra località grazie all’ascesa dei turisti stranieri, a fiere e congressi e agli eventi internazionali".

È la teoria del bicchiere mezzo pieno?

"No, sono i numeri a parlare per noi. In un panorama di flessione generalizzata, da gennaio a giugno Rimini ha fatto segnare il 12,3 per cento in più di arrivi e un incremento di pernottamenti superiore al 5 per cento. Ma i conti per il turismo, nazionale e locale, come sempre, li faremo a fine estate. Adesso hanno poco senso".

Cosa dirà oggi ai turisti, nel discorso che sarà diffuso tramite a Publiphono?

"Chi conosce Rimini lo sa, e chi ci viene per la prima volta lo sta scoprendo. Siamo il mare più sicuro e sincero d’Italia. Siamo il sole che riscalda, il cibo, il vino il gusto. Siamo la spiaggia, il lungomare, le piazze, i luoghi, i locali in cui stare insieme. Tra amici, tra persone che si vogliono bene. E siamo anche il centro storico, i musei, gli spettacoli, gli appuntamenti culturali, i concerti, la musica. Rimini riempie la vita di allegria, relazioni, libertà".

Rimini città aperta. L’ospitalità resta ancora il nostro punto di forza?

"Rimini è stata e sarà sempre accogliente e aperta. È ricca di opportunità e servizi, è capace di fare sentire a casa propria chi ci viene anche solo per un giorno. E’ una città straordinaria e completa che va oltre qualsiasi definizione conosciuta: bella, interessante, storica, artistica, normale e allo stesso tempo fuori dall’ordinario. Dici Rimini e dici tutto questo e anche di più".

Come la definirebbe oggi Rimini?

"Una città sorprendente, mai ferma o scontata. Questo non è un caso, né un miracolo. È il frutto di tantissimi uomini e donne che anche oggi si sono svegliati all’alba e andranno a dormire a notte fonda per creare il Ferragosto dei sogni. E lo stesso faranno domani e per tutti i giorni dell’anno. Con il sorriso e tanta voglia di amicizia".

Una botta d’orgoglio per i riminesi, che se la meritano.

"Sì. Ecco perché voglio ringraziare queste donne e questi uomini che sono la vera spina dorsale di Rimini".

Il suo augurio per Ferragosto?

"A tutti dico: spazio solo al mare, al sole, al relax e al divertimento. Spazio a tutti voi nella Rimini di Ferragosto. Grazie e ancora una volta benvenuti, bentornati a Rimini".

Manuel Spadazzi