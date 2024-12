La boutique dei falsi. Sequestrati 400 giubbotti ’tarocchi’. Truffa da 20mila euro

Una piccola boutique clandestina, nella quale fare affari d’oro comprando giacche e piumini ’tarocchi’ a prezzo scontatissimo. Stone Island, Armani, Colmar, Nike, Napapijri: quasi 400 giubbotti delle marche più famose e popolari, rigorosamente contraffatti ma quasi del tutto identici agli originali. Riproduzioni a regola d’arte, perfette per un regalo di Natale sottocosto da mettere sotto l’albero. A custodirle, nella sua camera in un appartamento situato nella zona di via della Fiera, trasformata per l’occasione in una specie di boutique del falso, un cittadino senegalese di 55 anni, che probabilmente stava portando avanti quell’attività da un po’ di tempo. L’uomo è stato però scoperto dalla polizia locale di Rimini e dichiarato in arresto per ricettazione e introduzione nello Stato di merci con segni falsi.

Un blitz scattato l’altro ieri, durante un’indagine per spaccio che però si è trasformata ben presto in un’operazione contro la vendita di prodotti contraffatti con un maxi sequestro di merce che una volta immessa sul mercato clandestino avrebbe potuto fruttare oltre 20mila euro. Tutto comincia con un pedinamento, svolto dagli agenti della squadra giudiziaria della polizia locale, che da un po’ di tempo stavano tenendo d’occhio un giovane sospettato di essere al centro di un giro di droga. Gli appostamenti hanno condotto le divise riminesi fino ad un appartamento nella zona di via della Fiera, attorno al quale sembrava esserci uno strano viavai di persone.

Gli agenti hanno subito pensato ad una centrale dello spaccio e così hanno deciso di svolgere un controllo approfondito. L’appartamento risultava subaffittato a sette diversi inquilini – due stranieri e cinque italiani – che alloggiavano in stanze separate. In una di queste, quella del 55enne senegalese, i vigili hanno fatto una scoperta davvero inaspettata: dentro non c’era droga, ma una montagna di capi d’abbiglimento ’tarocchi’, riconducibili alle griffe più in voga. Nello specifico si trattava di 390 piumini e di 20 giacche con firme contraffatte. Insieme al vestiario, c’erano anche 394 etichette di numerose marche internazionali tra le più famose. Tutta la merce è stata sequestrata, mentre il 55enne è stato sottoposto ad un fermo di polizia giudiziaria e accompagnato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà la prossima settimana.

In un’altra stanza, sempre all’interno dello stesso appartamento, gli agenti si sono imbattuti in una vecchia conoscenza. Un cittadino egiziano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, che aveva con sé un monopattino rubato qualche tempo fa ad un’azienda che si occupa di noleggio. Anche nel caso del 35enne, è così scattato il fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di ricettazione e anche lui è atteso la prossima settimana in tribunale per l’udienza di convalida davanti al giudice.

A finire nei guai sono stati infine anche i locatari dell’immobile, per i quali è scattata una multa parecchio salata: mille euro di sanzione per non aver dichiarato la presenza di inquilini in subaffitto all’interno dell’appartamento.