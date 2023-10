La boxe trova finalmente casa: "Puntiamo ad almeno 40 iscritti"

La boxe a Santarcangelo ha (finalmente) una nuova casa. Dopo lo sfratto dall’ultima sede utilizzata, in via Daniele Felici, imposto dalla decisione della proprietà di riqualificare l’immobile, Tiziano ’Siluro’ Scarpellini ha allestito una nuova palestra per i suoi ragazzi. Si trova in una palazzina in via Andrea Costa 98, al primo piano (sopra la lavanderia). "Finalmente – dice Scarpellini, anima e istruttore della Boxe Santarcangelo – abbiamo trovato gli spazi adeguati per portare avanti l’attività". Lì dove c’è la palestra, c’è stata in passato anche una scuola di danza. "Al momento abbiamo circa 20 tesserati, tra bambini, adulti e agonisti. Ma contiamo di arrivare a breve a 40 iscritti, come avvenuto negli anni passati". La soluzione per la boxe è stata trovata da Scarpellini in collaborazione col Comune. Pace fatta quindi, dopo le ultime polemiche. E l’altro ieri gli assessori Angela Garattoni e Filippo Sacchetti sono andati a visitare la nuova palestra della Boxe Santarcangelo.