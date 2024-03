La Brace arde ancora a Rivabella: "Daremo lavoro a nove persone"

Vedi Napoli e poi muori. Vedi Rimini "e te ne innamori". E da Rimini non se ne è più andato Angelo Iervolino, arrivato in Riviera da ragazzo per fare le stagioni. A Rimini ha trovato l’amore della sua vita, Anna Mantuano, diventata sua moglie. E a Rimini aprirà il suo primo ristorante. Iervolino e la moglie oggi inaugurano La Brace, storico locale di Rivabella che era chiuso da molti anni e che la coppia ha rilevato e completamente ristrutturato. "È un sogno che si avvera e non vediamo l’ora di partire. Abbiamo già tante prenotazioni per la Pasqua", ammette Angelo.

La sua è la storia di chi ha fatto la gavetta in Riviera. "Ho iniziato lavorando negli hotel. Poi ho fatto per tanti anni il cuoco per un ristorante del borgo San Giuliano". Nel 2019 Angelo e Anna, che viene da una famiglia di albergatori e gestisce vari hotel, decidono di comprare l’edificio che ospita il ristorante La Brace. È un locale storico di Rivabella, aperto negli anni ’60. Da qui sono passate generazioni di riminesi e turisti. "Quando abbiamo aquistato il locale, abbiamo subito pensato di sistemarlo e aprire un ristorante tutto nostro. Ma pochi mesi dopo è scoppiata la pandemia". La coppia ha messo in un cassetto nel progetto, limitandosi a sistemare solo il piano superiore dell’edificio per farne la propria casa. A un certo punto Angelo, che nel frattempo ha continuato a lavorare da dipendente, ha pensato di abbandonare il progetto e realizzare degli appartamenti al posto del ristorante. "Ma poi abbiamo capito che quello che volevamo fare davvero era aprire un locale tutto nostro. Così, lo scorso autunno, abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione del ristorante".

Il cantiere è andato un po’ per le lunghe ma "finalmente siamo pronti ad aprire". Oggi il brindisi per l’inaugurazione del locale, "che può ospitare fino a 150 persone". Pizza e pesce saranno i piatti forti, "con un occhio alla tradizione romagnola e l’altro alle mie origini partenopee". Il nuovo locale dà lavoro a 8 persone: "Sono tutti giovani: il più grande ha 37 anni. Con molti di loro ho già lavorato, ci conosciamo bene. Formiamo una squadra decisamente rodata, siamo tutti pieni di entusiamo...".