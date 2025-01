La Bresciana venduta, anzi no. A febbraio tornerà all’asta

Un mese fa sembrava tutto fatto per la vendita dell’ex colonia Bresciana di Torre Pedrera. Ma l’offerta, l’unica presentata a dicembre all’ennesima asta per il complesso, non si è perfezionata. E il tribunale ha rimesso l’ex colonia all’asta: la prossima sarà il 2 febbraio, servirà un’offerta minima di 885mila euro.

A dicembre il prezzo base era di oltre un milione di euro, ma in caso di una sola offerta bastavano 788mila euro per aggiudicarsi la colonia: praticamente un terzo rispetto alla prima asta (fatta nel 2023), che partiva da 2,5 milioni. Ma l’offerta presentata a dicembre non è andata a buon fine. Costringendo i giudici a rimettere in vendita la colonia.

La nuova asta è stata fissata per il 2 febbraio, il prezzo minimo è di 885mila euro. Che sono pochi, per il valore del complesso. Realizzata negli anni ’30 e poi ricostruita e ampliata nel dopoguerra, la Bresciana apparteneva alla fondazione ’Villaggio dei ragazzi’ di Maddaloni di Caserta. La onlus è finita in concordato a causa dei debiti, la colonia è finita tra i beni in vendita per ripagare i creditori.

Il complesso occupa una superficie di 11mila metri quadrati e ha un grande parco, dotato di campi da basket, calcetto, tennis e due piscine.