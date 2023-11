La buonista ora dovrà mostrare i denti

Barnabè

La festa è finita, ma gli amici non se ne vanno. Anzi, da stamattina Daniela Angelini ne ritroverà di nuovi, dopo che in questi mesi – racconta lei – in parecchi incontrandola hanno voltato la testa. La sindaca-bis giura che non dimenticherà.

Da nostra signora della condivisione a vendicatrice solitaria? Ci può stare. Si era percepito già alcuni giorni fa, quando Angelini aveva sorprendentemente mostrato i denti all’indirizzo dei soliti nemici. Metamorfosi di una buonista? La replica non lascia dubbi: quanno ce vo’ ce vo’... Tanti nemici, molto onore: Angelini l’ha scoperto a sue spese in 141 giorni di oblio e ora promette di regolare due conti. Il Pd l’attende al varco, forza motrice della maggioranza (nei numeri) ma dai piedi di argilla (la sua nomenclatura), eccezione il segretario Santi. La sindaca sa di avere una maggioranza fragile, soltanto con un colpo di reni

potrà resistere agli assalti di un’opposizione armata fino ai denti. Ma prima dovrà rimescolare le carte e diventare ciò che non è mai stata: una politica vera. La sentenza del ribaltone scuote anche il fronte avversario. Fabrizio Pullè saprà dare un volto umano alle civiche tosiane? Chi vincerà la battaglia all’interno di Fratelli d’Italia, tra il segretario Paolini e l’onorevole Colombo e marito? Elena Raffaelli saprà sopravvivere alla sconfitta del ricorso e prenotare la candidatura per il 2027?

La festa è appena iniziata.