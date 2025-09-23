La burocrazia frena le imprese: "Per le attività è un macigno, perdiamo ogni anno 313 ore"

Oltre 300 ore sperando in un sì. È il monte ore che mediamente le piccole aziende dedicano alla burocrazia. Che si tratti di un’attività artigiana, di un ristorante, di una azienda che vorrebbe mettere i pannelli fotovoltaici, quando si cerca di ottenere un nullaosta si è sballottati tra uffici ed enti. Così i tempi, come anche le ore perse inseguendo un’autorizzazione, non fanno altro che allungarsi. A dare una forma al "problema burocrazia" ci ha pensato Cna offrendo un numero: 313. Solo le ore perse inseguendo le autorizzazioni. Oggi l’associazione ha invitato sindaci e amministratori di tutto il territorio riminese a cui proporrà soluzioni concrete sul tema della burocrazia, una "zavorra sempre più insostenibile per le aziende, un macigno" precisa il presidente Marco Polazzi. L’appuntamento è atteso alle 17.30 in via Caduti di Marzabotto, nella sala conferenze di Cna.

"L’ufficio studi e ricerche della Cna – spiegano dall’associazione – ha stimato in modo prudenziale che la messa a terra delle 100 proposte predisposte potrebbe contribuire a ridurre da 313 a 263 le ore all’anno che ogni singola impresa dedica alle pratiche burocratiche, con un risparmio di quasi 1.500 euro euro a impresa, e soprattutto una riduzione dei temi di attesa". Cinquanta ore in meno a fronte di altre 263 dedicate alla burocrazia possono a apparire poche, "ma non è così – avverte il presidente, Marco Polazzi –. Con le cento proposte che andremo a presentare per snellire le procedure in tanti ambiti, le aziende avrebbero un sensibile aiuto. Faccio alcuni esempi. Poniamo che un’impresa voglia montare un impianto fotovoltaico. Oggi deve riuscire a portare a casa la Valsat, una complessa procedura che comporta anche costi vivi per l’azienda, circa 6mila euro e una montagna di adempimenti. Stiamo parlando di rinnovabili, sarebbe opportuno snellire le procedure ed è quello che abbiamo pensato e andremo a proporre". Tornando alle attività "diventa complesso anche chiedere il nullaosta per posizionare un’insegna. Se ci si trova in centro storico allora serve il parere delle Belle arti, e così via. Sono problematiche che incontrano anche i pubblici esercizi nel momento in cui vogliono posizionare un dehor". Per avere un’autorizzazione spesso serve il parere di vari enti allungando i tempi, il che significa: occupare sempre più ore per la burocrazia e vedere slittare il nullaosta, altro elemento che incide sugli investimenti dell’azienda.

Andrea Oliva