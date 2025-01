La burocrazia può essere mortale . Apparecchio bloccato alla dogana. Corsa per salvare il paziente

A volte la burocrazia può essere letale. E’ la storia di un paziente di 49 anni ricoverato all’ospedale di Rimini perché affetto da una grave forma di pancreatite acuta necrotizzante. Il suo calvario inizia il 6 gennaio, quando finisce in un letto di Terapia intensiva. La situazione però si aggrava, interviene l’equipe di Gastroenterologia diretta da Marco Di Marco, ma dopo ripetuti e inefficaci tentativi di trattamento della necrosi, si decide di tentare con un metodo più innovativa, attraverso l’utilizzo di un sistema di drenaggio endoscopico sviluppato e importato dagli Stati Uniti.

E’ una corsa contro il tempo. Ma il dispositivo medico, l’ultima possibilità per il paziente di restare in vita, viene bloccato nella dogana dell’aeroporto di Roma. Colpa di un "cavillo burocratico", vengono a sapere i medici di Rimini. Intanto le condizioni dell’uomo peggioravano rapidamente. "Eravamo sconsolati e increduli di fronte a tanta burocrazia che avrebbe potuto compromettere le possibilità di salvare un giovane paziente", racconta il dottor Di Marco. Il primario le tenta tutte. "Ho contattato l’onorevole Andrea Gnassi a cui ho raccontato quanto stava succedendo alla dogana di Fiumicino. E Gnassi si è subito adoperato per risolvere il problema, coordinando i rapporti tra l’azienda che commercializza il dispositivo, la Direzione generale del ministero della Salute e l’agenzia della dogana. In poche ore si è riusciti a sbloccare il cavillo e rendere disponibile il dispositivo che, nel frattempo, veniva inviato in tempi record al reparto di Gastroenterologia di Rimini".

Ora tocca ai medici. Entra in campo l’équipe guidata da Maria Luisa Bianchi con Angelo De Padova e gli infermieri Francesca Albini e Davide Lapenna: l’intervento dura oltre sette ore. Viene coinvolto anche il reparto di Rianimazione. L’operazione va bene, le condizioni del paziente, fino a poche ore prima disperate, migliorano in fretta.

"Penso che questa vicenda non sia soltanto una storia di innovazione medica – dice Di Marco – ma il racconto di una battaglia dove il tempo ha fatto la differenza tra la vita e la morte. È la dimostrazione di come la collaborazione tra due unità operative, tra professionisti dedicati e una politica sensibile possano cambiare il destino di una persona. Grazie all’impegno di chi non ha esitato a mobilitarsi e alla passione dei medici, un uomo ha avuto una seconda possibilità di vita. Questo dimostra che dietro le tecnologie più avanzate, ci sono sempre persone che non si arrendono, mani che lavorano senza sosta e con volontà".

Il primario ci tiene a ringraziare il personale dei due reparti, l’onorevole Gnassi e tramite lui l’ex ministro Roberto Speranza "che si sono prodigati in maniera tempestiva per risolvere questa delicata questione. Senza il loro prezioso aiuto probabilmente non starei qui a raccontare l’inizio di una storia che seppur ancora lunga per il paziente ha tante speranze in più di arrivare a un lieto fine. In un mondo spesso travolto dalla burocrazia, questa storia ci ricorda che la vita umana deve sempre rimanere al centro".