La burrasca allontana le mucillagini: "I turisti sanno che è un fenomeno naturale"

Mare limpido al mattino, vicino alla riva, grazie alla mareggiata e al forte vento delle ultime ore. Ma poi le mucillagini hanno fatto la loro ricomparsa al pomeriggio. Nonostante questo e il mare molto mosso, ieri tanti hanno deciso di farsi comunque un bagno. "La gente ci fa meno caso, sa che la situazione ormai è questa, non solo a Rimini, ma lungo gran parte dell’Adriatico", spiegano alcuni marinai di salvataggio in servizio ieri alla spiaggia libera e negli stabilimenti di Marina centro. Da alcuni giorni le mucillagini sono presenti anche nelle Marche e in Abruzzo. Sulle coste friulane e venete, così come sull’altra sponda del mare Adriatico, in Croazia in particolare, le mucillagini sono tornate già da alcune settimane. Eppure la loro ricomparsa da queste parti "non sta spaventando i turisti – assicura Mauro Vanni, titolare del bagno 62 e presidente della cooperativa dei bagnini di Rimini sud – Ormai la gente si è abituata, ha capito che si tratta di un fenomeno assolutamente naturale (la mucillagine è una sostanza prodotta dai fitoplancton in mare, ndr) e che non ci sono pericole per la salute: si può fare tranquillamente il bagno in mare". Insomma, "il ritorno delle mucillagini non sta influendo negativamente sulla stagione".

"Da quanto ci dicono i nostri associati – rimarca anche Patrizia Rinaldis, la presidente di Federalberghi – fin qui nessuno ha disdetto la vacanza a Rimini o l’ha interrotta per via delle mucillagini. Siamo molto sereni. La gente sa che è un fenomeno naturale e provvisorio". Niente a che vedere con quanto avvenne durante l’estate del 1989. Anche perché "le condizioni del mare, durante il giorno, cambiano molto. Ci sono ore in cui l’acqua è limpida a riva e non solo, altre in cui è più torbida e si vedono banchi di mucillagini in superficie", aggiunge Vanni. Che poi propone (scherzando ma non troppo) di "lanciare una campagna di comunicazione per invitare la gente a venire a fare i bagni da noi, anche con le mucillagini. Fanno bene alla salute". Provocazioni a parte, "non abbiamo affatto la sensazione – conclude Vanni – che la presenza delle mucillagini stia preoccupando i turisti. In passato non era stato così".