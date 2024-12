La burrasca di Natale. Il vento spazza la Riviera crollano alberi e rami. Onde alte tre metri

L’arrivo delle festività natalizie porta con sé venti di burrasca nel Riminese. Raffiche fino a 70/80 chilometri orari hanno spazzato, fin da ieri mattina, la Riviera e l’entroterra. A farne le spese sono state soprattutto alberi e piante. Più di 50 gli interventi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini per rami o porzioni di albero cadute in mezzo alla strada o per chiome pericolanti che hanno richiesto interventi di messa in sicurezza urgenti: in campo tutte le squadre del 115 disponibili, affiancate da Protezione civile e vigili. Alcune piante, cadendo, hanno determinato la chiusura temporana delle strade, con disagi al traffico, in attesa che venissero completati gli interventi di rimozione. Per fortuna, non si segnalano persone ferite o incidenti. Il tutto è stato accompagnato da un brusco calo delle temperature e da mare agitato al largo, con onde che hanno superato i tre metri d’altezza.

A Rimini, il vento forte nella mattinata di ieri ha mantenuto medie sotto soglia, le raffiche invece hanno raggiunto anche picchi di 70 km/h, provocando alcune cadute di rami che hanno richiesto l’intervento della Polizia locale, di Anthea e della Protezione civile comunale come in via Oliveti, via Flaminia (di fronte al supermercato Aldi), via Veruda, via Montese angolo via Secchiano, via Grotta Rossa, via De Andrè e qualche ramo diffuso caduto sul lungomare. La polizia locale è intervenuta anche a Santarcangelo, per la caduta di rami in località Montalbano e in via Buozzi, senza conseguenze per le persone. Sempre a Santarcangelo, è scattata la chiusura temporanea di via Bornaccino. A Bellaria un albero crollato in via Sebenico, senza danni a persone. Passaggio a livello bloccato tra via Panzini e via Perugia, perché una delle due sbarre, spostata dal forte vento di bora, si è incastrata, mentre scendeva, nei cavi ferroviaria. Il passaggio è stato chiuso dalla polizia locale. Acqua alta al porto, ma la nuova ‘muraglia’ ha attutito le onde.

A Cattolica grande paura per la caduta di un grosso albero in via Del Prete. Interventi anche in Valmarecchia, dove nella serata di giovedì si sono registrati alcuni blackout nella zona di Perticara. Per oggi non sono previsti fenomeni meteorologici significativi, anche se resta valida l’allerta meteo gialla per possibili piene dei fiumi, diramata ieri dalla Protezione civile e valida anche per la provincia di Rimini. Stando alle previsioni, il tempo potrebbe rimanere instabile almeno fino alla vigilia, mentre per il giorno di Natale non si escludono precipitazioni.