La burrasca è costata oltre 150mila euro

Due barche affondate e un’altra quasi. E ancora strade finite sott’acqua, duna di sabbia cancellata in più punti, mare che ha sommerso una parte della nuova passeggiata ciclopedonale intitolata a Raffaella Carrà, lungomare Pinzon in zona porto invaso dalle onde. Nel day after dopo l’ondata di maltempo Bellaria Igea Marina si lecca le ferite e fa la conta dei danni. Che ammontano "a circa 150mila euro, una cifra simile a quella della precedente forte mareggiata di due mesi fa", spiega il sindaco Filippo Giorgetti.

"Il ’conto’ parziale – aggiunge il primo cittadino, reduce da un primo confronto operativo con la prefettura, la Regione e la protezione civile sul bilancio dei tre giorni da incubo per il territorio, con vento a 51 nodi (circa 100 km orari) e mare con massima marea 2,5 metri sul livello medio – riguarda il necessario ripristino delle dune, la pulizia e il ripristino delle strade, degli arenili e altri interventi, anche per alcuni privati colpiti. Ma il conteggio è ovviamente ancora in corso, per una stima dei danni precisa". Da ripulire anche il porto e le spiagge, invase da rami e tronchi d’albero. E ancora: "Due barche affondate e una semisommersa tra sabato notte e lunedì – fa il bilancio Fabio Scarpellini, responsabile della protezione civile cittadina, impegnata con 16 volontari giorno e notte, insieme alla polizia municipale e tecnici comunali – più un grosso motoscafo, di quasi 15 metri di lunghezza, che ha riportato danni pesanti dopo lo scoppio dei parabordi e diversi urti contro la banchina in cemento". Messa in sicurezza dai proprietari invece la barca che aveva rotto parzialmente gli ormeggi, sabato. "Sono affondate una pilotina – aggiuge – e un vecchio guscio. Semisommerso un grosso gommone a motore".

Sott’acqua anche diverse cantine a piani terra di varie abitazioni e alberghi di via Merano, per l’esondazione della fossa consortile causata dalla burrasca di bora, che ha impedito alle acque di sfogare in mare. Fosse che per questo sono state aperte più a monte, ma in parte il danno era stato fatto. Acqua alta in buona parte della zona Cagnona, in alcune viuzze a pettine della zona turistica, traverse di viale Panzini. Chiusa per circa un’ora nel weekend anche la via Rubicone, invasa dall’acqua del portocanale, così come i sottopassi, lato Igea e lato Bellaria del ponte ferroviario. Spiagge sparite sempre alla Cagnona, con le solite vie Abbazia e Cherso trasformate in ’stile Venezia’.

