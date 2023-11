La burrasca regala le canocchie. Riempiti i banchi al mercato

Canocchie ovunque, anche grandi e a prezzi bassi. A regalare la pesca miracolosa è stata la burrasca. La forte mareggiata di inizio settimana ha smosso le acque portando in superficie le canocchie che altrimenti se ne starebbero sotto la sabbia. Il mare grosso ne ha fatto delle facili prede per i pescatori che hanno riempito le reti. Al Mercato coperto avevano già avuto segnalazione dai pescatori ancora in mare, che il pescato era eccezionale. Così nella giornata di giovedì era stata lanciato un annuncio sui canali social: "A seguito della mareggiata di ieri, le barche che sono ora in mare stanno comunicando che per domani si prevede un’abbondanza di canocchie sui nostri banchi. Vi aspettiamo". I riminesi hanno risposto all’appello riempiendo la pescheria e facendo finire le canocchie prima ancora che arrivasse mezzogiorno. Già alle 11 molti banchi avevano svuotato le casse. E dire che al mercato sono arrivate tonnellate di canocchie, così tante da inondare i banchi. I pescherecci sono rientrati in porto ieri mattina scaricando 2.700 casse di crostacei. A conti fatti sono circa dieci tonnellate di crostacei in un solo giorno. Buona parte del pescato è finito sui banchi al Mercato. Il dono della mareggiata ha fatto felici i riminesi. Le conocchie grosse erano vendute sui 10 euro il chilo, mentre quelle medie si trovavano a 8 o anche meno. Per quelle più piccole, adatte a fare il sugo, bastavano 5 euro per portarsene a casa un chilo. Non è la prima volta che si assiste a una pesca miracolosa di canocchie. L’ultima era avvenuta un paio di anni fa, con oltre una dozzina di tonnellate di crostacei, sempre dopo una mareggiata. Coincidenza vuole che i riminesi si trovarono un mare di canocchie sui banchi del mercato il 24 novembre, esattamente come ieri.

a.ol.