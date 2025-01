La bussola per le aziende: "Vi facciamo risparmiare"

A Rimini c’è un’azienda che si impegna a far risparmiare le altre industrie. Si chiama Energika e il suo amministratore delegato è Paolo Paglierani. Una compagna di viaggio delle aziende, che in un momento come quello dei rincari, è più che mai vitale e soprattutto fonte di risparmi milionari in un anno di fornitura. Paglierani, oltre ad essere il timoniere di questa realtà è anche l’autore di un vero e proprio vademecum del risparmio energetico, ‘Guida all’uso consapevole dell’energia: una manuale pratico per risparmiare sui costi delle bollette energetiche’, uscito nel 2022.

Paglierani, che momento sta attraversando l’energia? "Un momento difficile che va avanti già da un bel po’ di tempo e il vero problema è la sua imprevedibilità. Il mercato energetico presenta condizioni estremamente mutevoli, che lo espongono a una grande volatilità che potrebbe ripresentarsi anche nell’immediato futuro. Negli ultimi anni ci sono stai anche dei periodi peggiori, ma le previsioni per questo 2025 non sono di certo buone anche se ci sono tante cose che possono entrare in gioco, sia in positivo che in negativo".

Cosa consiglia per risparmiare? "Si può agire in vari modi. Prima di tutto occorre monitorare l’attività dei mercati per avere un approvvigionamento giusto. Ogni chilowatt risparmiato si trasforma in euro e tutto questo passa dalla meticolosità. Si può sfruttare il momento in cui i prezzi scendono e così si deve chiedere al fornitore di rinegoziare la tariffa applicata. E’ un diritto del consumatore rivedere i prezzi. L’energia però è dinamica e instabile, così come le sue tariffe, quindi quello che consiglio è stare all’erta e non abbassare la guardia".

E agli imprenditori? "Si può recuperare il calore nelle attività produttive oppure fare interventi di carattere gestionale e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Energika entra in azienda e cerchiamo di capire dove sono le inefficienze, valutando le soluzioni migliori per rimediare e soprattutto risparmiare".

Quando si può risparmiare? "Anche qui la questione è variabile: si può parlare di pochi euro fino ad arrivare al 20 o 30 per cento dell’intera bolletta. I consumatori poi non sono tutti uguali e ogni caso è a sé. Ci sono realtà aziendali in cui una maggiore attenzione verso l’energia può comportare centinaia di migliaia di euro risparmiati".

Sulla transizione energetica c’è ancora tanto da fare? "La transizione energetica non si completerà mai del tutto. E’ una riconcorsa infinita ed evolve ad una velocità maggiore rispetta a quella dei consumatori. Il nostro Paese poi, non ha compiuto con altrettanta convinzione alcune scelte strategiche come in altre nazioni. Decisioni che avrebbero potuto configurare uno scenario che oggi sarebbe molto diverso".