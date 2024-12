La caccia al tesoro scende in piazza

Un’altra domenica ricca di divertimento a Morciano, in attesa dell’ultimo dell’anno. Proseguono gli appuntamenti con il cartellone di eventi a tema natalizio promossi dalla Pro loco insieme alla Scuderia Nuova Sam e al Comune. Oggi alle 15 tutti in piazza del Popolo per una caccia al tesoro, con ricchi premi e tantissime sorprese, dedicata espressamente ai più piccoli e alle loro famiglie. Prosegue nel frattempo la maxi tombola al padiglione fieristico, in via XX Luglio. La festa proseguirà quindi anche nel 2025 con due appuntamenti assolutamente da non perdere, sempre in piazza del Popolo: il 5 gennaio uno show di magia, il 6 gennaio la Motobenedizione seguita dall’arrivo della Befana con dolci sorprese per bambine e bambini.