La Cagnona riparte dal vintage

La Cagnona rialza la testa. Forse (anche) sulla scia della riapertura dello storico ex Pina Bar in piazza Marcianò con affaccio su via Panzini, ribattezzato Marina Dubay, la location un tempo cuore del quartiere nord di Bellaria torna ad ospitare eventi. Per l’esattezza, domenica 19 maggio, andrà in scena in piazza Marcianò appunto ’La Cagnona Vintage’. Ovvero, "mercatino dell’usato, antiquariato, oggettistica e riutilizzo". L’evento inizia alle dieci del mattino per concludersi alle 19. A cura dell’associazione La Nuova Cagnona.