La Camera di commercio alla premier Meloni: "Ora ammortizzatori sociali e stop alle tasse"

Quattro distinte azioni richieste dalla Camera di commercio di Rimini e Forlì-Cesena e da quella di Ravenna, nella lettera inviata alla premier Giorgia Meloni. La prima misura invocata è una moratoria sui prestiti a tutte le imprese alluvionate, coinvolgendo gli organi di vigilanza. La seconda: prevedere l’immediata eliminazione di tutte le scadenze di ordine tributario, per il 2023, nonché la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d’imposta. La terza richiesta al governo riguarda il settore agricolo con l’eliminazione, per il 2023, delle imposte sui redditi catastali e dominicali. Infine, quarta e ultima misura, sempre il settore agricolo: la previsione di ammortizzatori sociali, ad esempio per gli operai a tempo determinato, nonché la possibilità di incrementare le percentuali di indennizzo per le colture colpite dall’alluvione, sulla base di quanto previsto dal fondo Agricat.