La camminata degli uomini. In marcia contro la violenza

Domani con ritrovo alle 10 davanti a Castel Sismondo in Piazza Malatesta, si svolgerà la quarta edizione della “Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne”. Un appuntamento ormai consolidato, promosso dalle associazioni DireUomo e Cambia-Menti, che mira a coinvolgere attivamente gli uomini nella lotta contro la violenza di genere e nella promozione di una reale parità tra i sessi. L’iniziativa si pone come un invito rivolto agli uomini a prendere posizione in prima persona contro ogni forma di discriminazione e disparità. "Non siamo uomini che si muovono in difesa delle donne – dichiarano gli organizzatori – le donne sanno difendersi da sole. Ciò che conta è la collaborazione e il sostegno reciproco nella lotta per le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere". Il messaggio è chiaro: camminare insieme per un segnale forte e concreto, che vada oltre il simbolismo, per costruire una società basata sul rispetto e sul dialogo.

La violenza di genere è solo la manifestazione più estrema di un problema culturale e antropologico che affonda le sue radici nella svalutazione del ruolo delle donne e in una logica di possesso e dominio profondamente radicata. Per questo, sottolinea l’associazione DireUomo, è essenziale che gli uomini scendano in campo in prima persona per un cambiamento concreto. L’importanza di questa iniziativa è stata riconosciuta anche a livello nazionale. Lo scorso 17 ottobre 2024, la Camminata degli uomini è stata presentata a Roma presso la sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, alla presenza di esponenti politici come Marco Croatti, Francesco Boccia e Giuseppe Conte, che hanno espresso il loro sostegno alla causa. L’evento rientra nel programma “L’otto sempre”, promosso dal Comune di Rimini per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.