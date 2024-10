La camminata della salute apre la stagione più fredda

Una camminata all’alba dal Bagno Tiki 26 a Rimini sulla battigia da Rimini a Riccione, ecco come si è deciso di aprire la stagione autunno inverno dello sport all’aria aperta. Accompagnati da Elen Souza personal trainer e il suo team, si potrà camminare sulla sabbia in silenzio assaporando al massimo tutte le sensazioni e i benefici che il mare d’inverno ci regala. Domani si partirà alle 6,45 al sorgere del sole dal Bagno Tiki 26 a Rimini con 15’ di stretching muscolare, per poi camminare per 10 km fino alla spiaggia di Riccione. Dopo una pausa defatigante si ritorna a Rimini. Questa volta, però a bordo del Metro Mare (ore 10 circa). La partecipazione, previa iscrizione, è a titolo completamente gratuito. https://www.eventbrite.it/e/camminata-della-salute-con-il-team-elen-souza-tickets-1039049343557.

"Insieme ai miei collaboratori abbiamo focalizzato il nostro impegno autunnale e invernale in particolare su mobility, e introduzione alla corsa sportiva, e camminate della salute e “Walk on the Beach", dice Elen Souza. "La prevenzione e la promozione di una vita sana sono un obbiettivo fondamentale di questa amministrazione e delle politiche della Regione Emilia Romagna" chiosa Kristian Gianfreda assessore alle Politiche della Salute del Comune di Rimini.