La ’Camminata rosa’ per le donne malate

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. E il ’Punto rosa’, l’associazione di Santarcangelo che aiuta e assiste le donne affette dalla patologia, ha deciso di organizzare per questa domenica la Camminata rosa, un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione. Il ritrovo sarà alle 15,30 davanti all’ufficio Iat, in via Battisti. Da qui si partirà per una camminata (della durata di circa due ore) lungo le vie del centro storico, conclusa da una merenda. L’evento è aperto a tutti e sarà possibile anche fare donazioni alla onlus.