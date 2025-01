La campagna di Germania: "Sarà un’occasione unica"

Una campagna tedesca per riempire i voli in arrivo al Fellini da Monaco di Baviera, e il treno in partenza dalla Germania con direzione Riviera Romagnola. L’Apt Servizi regionale riparte dalla Germania con una campagna promozionale in televisione per far conoscere la Riviera. Quest’anno a lanciare la campagna è la neo assessora al Turismo, Roberta Frisoni, che ben sa quanto sia importante per Rimini e la Romagna il turismo straniero e in particolar modo quello tedesco diventato il primo per importanza, guardando i numeri. La campagna promozionale in tv, legata ai nuovi treni diretti tra la Baviera e la Riviera, e il volo che quest’anno collegherà Monaco con l’aeroporto Fellini a partire dal Sigep, diventano un’occasione unica. "Mai come quest’anno – sottolinea l’assessora Roberta Frisoni – la campagna promozionale in Germania è rafforzata dai numerosi collegamenti con la nostra Regione di cui i turisti tedeschi potranno beneficiare già dalla primavera, da quelli aerei, a Bologna e Rimini, a quelli ferroviari, con la tratta giornaliera Monaco-Cattolica dei nuovi treni Railjet. È la migliore premessa per confermare e incrementare il trend di crescita che gli ospiti tedeschi hanno fatto registrare nei primi 11 mesi del 2024 lungo i 110 chilometri tra Comacchio (nel ferrarese) e Cattolica, una crescita del +10,3% di presenze e +9,5% di arrivi rispetto al 2023 secondo i dati Istat".

Da gennaio a novembre i turisti tedeschi hanno superato la soglia dei 2 milioni di presenze arrivando a 2.130.751, con 333mila arrivi. Si riparte da questi numeri per migliorarli. Come? Con una campagna pubblicitaria che prevede oltre mille passaggi tra gennaio e giugno sui canali tv nazionali (Pro 7, Sat 1, Kabel Eins) e su canali specializzati (Sixx, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx, Kabel 1 Doku), che raggiungeranno 115 milioni di contatti.

Ai tedeschi verrà offerto un concentrato di Romagna. Lo spot tv racconta in 20 secondi una vacanza modello ‘Dolce Vita style’ in Romagna per una famiglia tedesca tra sole, mare, panorami e ovviamente la tavola con il meglio della cucina romagnola. Sono previsti anche 1.500 passaggi sulla Web TV di Wetter.com, il principale sito meteo tedesco, oltre a una campagna online con ‘traffic driver’ che rimanda a una pagina dedicata all’offerta di vacanze per famiglie.

Andrea Oliva