La campagna di Germania "Voli diretti da Francoforte" La Riviera ci spera già dal 2024

La Riviera vuol tornare a fare rotta sulla Germania. Perché se è vero che si annuncia per quest’estate un boom di turisti tedeschi, e che aumenteranno i collegamenti in treno, da troppi anni mancano i voli diretti dalla Germania. Gli ultimi al ’Fellini’ nel 2019: da allora più nulla. Le rotte dalla Germania sono fondamentali non solo per il turismo, ma anche per Ieg. Da anni la Fiera punta al collegamento con Francoforte. E proprio al volo diretto da Francoforte dal 2024 stanno lavorando Airiminum (la società di gestione del ’Fellini’), il Comune di Rimini, Apt e Regione insieme alla Fiera.

Il ritorno dei voli dalla Germania fa parte di quel piano di sviluppo dell’aeroporto avviato da mesi da Palazzo Garampi insieme alle altre istituzioni (tra cui i Comuni di Riccione, Cattolica, Misano, Bellaria) e a Ieg. E il collegamento con Francoforte viene giudicato fondamentale. Perché andrebbe a intercettare un bacino della Germania dal quale è più raro che i tedeschi (come accade per quelli della Baviera) scelgano di raggiungere in auto la Riviera. Avere il volo diretto da Francoforte inoltre consentirebbe a Rimini di essere collegata a uno degli aeroporti più importanti dell’Europa, un hub da cui partono e atterrano aerei da tutto il mondo.

Leonardo Corbucci, l’ammistratore delegato di Airiminum, resta per ora abbottonato sulle trattative per avere una rotta da Francoforte. "Da anni siamo in contatto con le compagnie che operano i collegamenti dalla Germania – è la premessa – ma non è un’operazione semplice. I voli diretti dalla Germania sono uno degli obiettivi principali del 2024, e con i soggetti pubblici e privati del territorio stiamo dialogando per queste e altre rotte, all’interno di quel piano di sviluppo dell’aeroporto che potrebbe consentirci, nel giro di pochi anni, di raggiungere e superare abbondantemente il milione di passeggeri". Per Corbucci le risorse possono e devono essere trovate, magari destinando alla promozione dei voli una parte dei soldi incassati dai Comuni della costa con la tassa di soggiorno o altre entrate.

La conferma di quanto si sta facendo per riportare a Rimini i voli dalla Germania arriva anche dalla presidente dell’Aia (l’assocazione albergatori) Patrizia Rinaldis: "È vero che tanti tedeschi vengono qui in auto e in treno, ma i voli dalla Germania sono indispensabili. Dobbiamo lavorare, e lo stiamo facendo, per avere al più presto alcune rotte. E riteniamo fondamentale il volo da Francoforte, un hub strategico sia per il turismo, sia per fiere e congressi".

È notizia di ieri che il tour operator - riminese - Sigismondo travel aprirà una nuova sede a Rimini, per vendere i voli delle vacanze operati dall’aeroporto di Forlì (tra le mete Trapani, Brindisi, Cagliari). Una vera ’invasione di campo’. "Sono scelte commerciali, a me interessa riempire i nostri hotel", taglia corto la Rinaldis. "Noi abbiamo obiettivi diversi – dice Corbucci – Puntiamo sull’incoming, per aiutare il turismo del territorio, non sull’outgoing. Se il piano di Forlì funzionerà, bravi loro... Li copieremo".