La campionessa:: "Aiutatemi a trovare chi voleva picchiarmi"

"Aiutatemi a trovare chi ha tentato di picchiarmi in strada mentre ero in auto con mia figlia". Le parole sono di Sara Venerucci (foto), la 33enne riminese pluricampionessa mondiale di pattinaggio. Martedì a Viserba (Rimini), dopo un incidente evitato per un soffio, l’uomo al volante dell’altra macchina l’ha rincorsa e bloccata "con l’intenzione di aggredirmi" e poi ha preso a calci la portiera dell’auto. La Venerucci ha fatto denuncia contro ignoti ma intanto ha lanciato un appello ai testimoni, per individuare l’uomo. "Alcune persone hanno visto, ma nessuno si è fermato". "Ero in auto con la mia figlia piccola, di 9 mesi", racconta. La bimba è scoppiata a piangere "e io per guardare cosa le era successo ho sbandato, finendo in parte sulla corsia opposta". Sulla carreggiata opposta viaggiava una Opel di colore bianco, "che per evitare l’impatto ha dovuto sterzare". L’uomo alla guida "mi ha seguito e poi mi ha bloccato la strada ed è sceso dall’auto per venire a picchiarmi. Sono riuscita a ripartire, ma è riuscito a tirare un calcio contro la portiera".