La Capitaneria fa ‘rotta’ a Bellaria: "Collaborazione sempre proficua"

In vista del via alla conclusione dei lavori per il prolungamento di 80 metri del molo portuale levante, previsti nella terza decade di settembre, autorizzati – tra gli altri enti – dalla Capitaneria di porto, il sindaco Filippo Giorgetti ieri mattina in municipio ha salutato il cambio della guardia ai vertici dell’autorità portuale del riminese. Un incontro definito "molto cordiale" tra il sindaco e il capitano di fregata Giorgia Capozzella, attuale comandante della Capitaneria di porto di Rimini, insieme al suo successore designato, capitano di fregata Ottavio Cilio. Il tutto alla presenza anche del comandante della Capitaneria locale primo luogotenente Pierino Paolo Longo. Giorgetti ha espresso ringraziamenti al capitano Capozzella "per l’eccellente lavoro svolto durante il suo mandato". Il sindaco ha sottolineato come la collaborazione tra il Comune di Bellaria Igea Marina e la Capitaneria di porto, sia a livello locale che nella più ampia giurisdizione di Rimini, è stata sempre improntata "alla massima cooperazione e al perseguimento del bene del territorio, in particolare per la tutela e valorizzazione del nostro mare e delle sue pertinenze". Il capitano di fregata Giorgia Capozzella lascerà ufficialmente il comando il 6 settembre per assumere un nuovo e prestigioso incarico. Contestualmente, è stato presentato il nuovo comandante del porto di Rimini, capitano di fregata Ottavio Cilio, il quale ha assicurato la sua "piena disponibilità a continuare sulla strada tracciata dai suoi predecessori, confermando l’impegno per una collaborazione sempre stretta e proficua con il Comune di Bellaria Igea Marina".