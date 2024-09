La Capitaneria ha un nuovo comandate. Oggi l’insediamento di Ottavio Cilio

È Ottavio Cilio, aretuseo classe 1981, il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Rimini. In arrivo da Chioggia, il nuovo comandante prenderà oggi ufficialmente l’incarico dalla collega Giorgia Capozzella, che lascia Rimini dopo due anni per trasferirsi a Salerno. La cerimonia si terrà all’ingresso della Darsena alle 9.30 alla presenza del direttore marittimo dell’Emilia-Romagna Capitano di Vascello Michele Maltese. "È con grande emozione e profonda riconoscenza per la fiducia dimostratami che mi accingo ad assumere il Comando della Capitaneria di porto di Rimini – sono le prime parole di Cilio –, per il rilevo ed il prestigio tanto dell’incarico quanto della Città che ci ospita. La consapevolezza delle notevoli responsabilità che ne derivano mi è di sprone per affrontare questa avventura con il massimo impegno e senza lesinare energie, a ché la Capitaneria possa mantenere gli elevatissimi standard garantiti dal personale militare che vi presta servizio".