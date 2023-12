La carica degli 8mila per lo show al Galli

Il sipario si rialzerà il primo gennaio con l’opera di Capodanno, In scena ci sarà la Tosca, il capolavoro di Puccini, nella sontuosa versione allestita dal coro lirico ’Galli’ di Rimini. Ma in questi giorni di festa migliaia di persone sono accorse al teatro Galli per assistere allo spettacolo di videomapping Renovatio mundi. Nei primi quattro giorni, dal 23 al 26 dicembre, lo show multimediale a cura degli artisti visivi Andrea Bernabini e Sara Caliumi (direzione artistica di Tiziano Corbelli, sound design di Davide Lavia) ha richiamato al Galli ben 7.659 visitatori.

Un successo inaspettato per Renovatio mundi, che con spettacolari giochi di luci, immagini e suoni trasforma il soffitto, la galleria e ogni ordine di palco del Galli in una tela di emozioni. Il videomapping offre un’esperienza immersiva unica nel suo genere, capace di trasformare il teatro in un grande osservatorio che apre le sue porte e accompagna il pubblico in viaggio nella ricca storia iconografica che caratterizza il tempio Malatestiano di Rimini. Grazie al passaparola, in pochi giorni quasi 8mila persone si sono riversate al Galli per ammirare lo show. Tante, tantissime. E per chi non l’avesse ancora visto e per i tanti turisti in arrivo in città per il lungo weekend di Capodanno, ci sarà la possibilità di ammirare Renovatio mundi anche in questi giorni. Lo spettacolo – della durata di 10 minuti – verrà riproposto infatti anche oggi e domani dalle 23 fino all’una di notte, e ancora nella giornata di domenica 31 dicembre dalle 10 del mattino fino alle 3 di notte. L’ingresso al teatro Galli per assistere allo show è gratuito e senza la necessità di prenotare, si entra a piccoli gruppi ogni 20 minuti.

Per il sindaco Jamil Sadegholvaad lo show proposto al Galli in questi giorni conferma la volontà di Rimini di puntare, sempre di più sulla cultura. "Grazie a nuove tecnologie abbinate alla ricerca iconografica della città – osserva il primo cittadino – Renovatio mundi porta nuova luce sulla vivacità culturale e sulla capacità della nostra città di offrire spettacoli di altissima qualità che attraggono l’attenzione di un vasto pubblico. Un’occasione per continuare a valorizzare il nostro patrimonio artistico e storico in un periodo dell’anno in cui Rimini diventa sempre più una meta scelta da chi desidera fare una vacanza".