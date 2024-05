La carica dei 40 candidati. Le civiche oscurano i partiti. I nodi del Pd e del centrodestra

La corsa è partita di fatto da ieri, ultimo giorno utile per consegnare le liste. Anche se, per il clima che si respira, in pochi sembrano essersi accorti che si vota tra meno di un mese, per le amministrative e le europee... Sarà perché in questa tornata elettorale non sono coinvolti dalle amministrative comuni come Rimini, Riccione, Cattolica. Sarà perché la disaffezione alle urne continua a crescere... Chiedere per credere ai dirigenti dei vari partiti: mai come stavolta è stato difficile trovare persone disposte a candidarsi, specie nei comuni più piccoli. Alcune liste sono state formate solo nelle ultime 48 ore, e con grande fatica.

Sono 40 i candidati sindaci nei 16 comuni della nostra provincia chiamati al voto per le amministrative l’8 e il 9 giugno. E sono centinaia i pretendenti ai 192 posti nei consigli comunali. In 3 comuni il vincitore c’è già. Nessun rivale per la sindaca Mirna Cecchini, ricandidata a San Clemente: qui il centrodestra non si presenterà. Corsa solitaria anche per Fabiano Tonielli, sindaco di Casteldelci, e Anna Maria Bianconi, l’unica candidata a Talamello. Le sfide più interessanti, per gli equilibri della politica riminese, a Santarcangelo, Bellaria, Misano. Il centrosinistra si affida a Filippo Sacchetti per dimostrare che Santarcangelo è ancora un feudo ’rosso’. A Bellaria il sindaco Filippo Giorgetti (Forza Italia) è a caccia del bis, ma più che dalla sinistra dovrà guardarsi dagli ex amici, in corsa con liste civiche di centrodestra. Bellaria e Santarcangelo sono gli unici comuni dove il Pd si presenta con il simbolo. Il M5s si presenta solo a Bellaria, a sostegno del candidato del centrosinistra Ugo Baldassarri.

Il caos a Bellaria non è un caso isolato per il centrodestra. Che si presenta diviso a Misano, dove la Lega ha deciso di sostenere l’ex direttore generale Ausl Marcello Tonini, ma anche a Verucchio, a Santarcangelo e in altri comuni. Il matrimonio tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e le liste civiche di centrodestra, celebrato 5 anni fa in molti comuni, questa volta è fallito in diverse realtà. L’assenza di una lista a San Clemente ha fatto parecchio rumore. Anche il centrosinistra ha i suoi guai, come dimostra la spaccatura a Poggio Torriana, dove 3 delle 4 liste in corsa sono di sinistra.