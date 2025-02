La carica dei 40mila a Beer & food. Sempre più stranieri alla fiera. Parcheggi selvaggi: strage di multe

Oltre 40mila visitatori per Beer & Food Attraction. Bilancio con il segno ’più’ per la fiera dedicata alla birra, alle bevande e alla ristorazione fuori casa, partita domenica e terminata ieri. Durante i tre giorni della manifestazione, le presenze complessive alla Fiera di Rimini sono state più di 4mila, con un aumento del 4 per cento dei visitatori. "Un segnale molto positivo – spiegano dai vertici Ieg – visto il balzo, superiore al 20 per cento, registrato con 2024". Il salone si conferma sempre più internazionale: i visitatori dai paesi europei crescono dell’11 per cento, con un forte incremento (55 per cento in più) di quelli del nord Europa, e con quelli dall’est che rappresentano il 21 per cento sul totale dei visitatori esteri. I paesi con il maggior numero di visitatori sono stati Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Svizzera, Albania e Belgio. "Rilevante anche la presenza di visitatori dai paesi extraeuropei – aggiungono ancora da Ieg – con in testa Brasile, Stati Uniti, Messico". E restando agli stranieri, sono stati in tutto 130 i buyer arrivati da 47 paesi diversi: la maggior parte di loro da Spagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia. L’anno prossimo Beer & food attraction tornerà con una novità importante: l’area Mixology, dedicata ai cocktail, diventerà una fiera autonoma che si affiancherà a quella della birra.

Luci e ombre. I problemi di traffico non sono mancati, e anche lunedì e ieri gli agenti della polizia locale hanno fatto controlli a tappetto nelle strade fuori dalla Fiera, per multare le auto lasciate in sosta selvaggia. Dopo le 94 sanzioni fatte durante la giornata inaugurale di domenica, i vigili hanno elevato parecchie altre multe: molte sono state fatte in seguito alle segnalazioni dei residenti. Continuano le proteste anche degli abitanti di via Ducale e dintorni. Il traffico di questi giorni ha messo a dura prova i residenti del rione Clodio.

Manuel Spadazzi