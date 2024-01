La carica dei 9mila a passo di danza

La carica di 9mila atleti su Riccione. Stimate almeno 18mila presenze alberghiere. E’ iniziato il mese della danza. Saranno cinque settimane in cui arriveranno in città ballerini da tutto il Paese. Nel complesso i 9mila atleti si alterneranno in pista durante 17 giorni di sfide che saranno puro spettacolo per tutti coloro che dalle tribune assisteranno alle competizioni. I Campionati italiani assoluti di danza sportiva che coinvolgono varie discipline, termineranno il 18 febbraio. Promhotels stima che le presenze alberghiere generate dalle cinque settimane a tutta danza siano il doppio rispetto al numero di atleti, grazie anche agli accompagnatori dei ballerini.