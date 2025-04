La carica dei diecimila invaderà la spiaggia

Oltre 10mila giovani atleti da tutta Italia stanno per raggiungere Bellaria Igea Marina. Così l’assessore al Turismo Milena Casali annuncia un fine settimana denso di appuntamenti che segna, simbolicamente, l’inizio della stagione turistica 2025. Da venerdì 25 a domenica 27, la città accoglierà famiglie, sportivi e visitatori in un’atmosfera vibrante, costruita attorno a un programma ricco e trasversale, capace di intrecciare sport, intrattenimento, eleganza, cultura e valorizzazione del territorio. Al centro dell’attenzione il grande evento Young Volley on the Beach, manifestazione nazionale che trasformerà il litorale in un’arena sportiva a cielo aperto. "Un weekend ricco di eventi apre la stagione turistica – sottolinea Casali – con strutture ricettive già operative, pronte ad accogliere i primi turisti che scelgono Bellaria Igea Marina per una gita fuori porta".

Ma non c’è solo sport. Il centro cittadino sarà il palcoscenico di eventi originali e coinvolgenti, a partire da venerdì 25. Alle 18, in piazza Don Minzoni, l’Isola dei Platani si animerà con ‘Golden Walk – La moda sfila dove il sole non tramonta mai’, una sfilata dedicata all’eleganza senza tempo. Nata da un’idea condivisa tra attività locali e realizzata con Fondazione Verdeblu, Confcommercio e Amministrazione comunale, l’iniziativa unirà il fascino rétro degli anni Ottanta al gusto contemporaneo delle boutique cittadine. In passerella, anche volti noti della comunità, chiamati a raccontare l’identità di Bellaria Igea Marina con stile e orgoglio. Il tutto sarà accompagnato dalla voce di Dany Greggio, dalla musica di Dj Ramiro e dalle note della violinista Mariella Papanaga, per un evento che darà ufficialmente il benvenuto all’estate.

Sabato 26 e domenica 27 aprile tornano anche i ‘Mercati di Primavera’, con la presenza di operatori vivaisti, proposte gastronomiche e artigianato locale, a sottolineare il legame tra territorio e saper fare. E domenica pomeriggio, in piazzetta Fellini, si terrà un appuntamento speciale per gli amanti della botanica: la dottoressa Montanari terrà una conferenza dedicata all’ibridazione degli iris, fiore simbolo di bellezza e trasformazione. "Ci aspettiamo una partecipazione ampia e calorosa – conclude l’assessore Casali – grazie anche all’entusiasmo degli operatori economici. L’obiettivo è lavorare con qualità, passione e determinazione per offrire esperienze significative e durature". Un weekend, dunque, che unisce generazioni e passioni, tra sport, moda, natura e cultura, nella cornice di una città pronta a raccontare il meglio di sé.

Aldo Di Tommaso