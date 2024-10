La carica dei quaranta candidati. Ex sindaci, imprenditori e chef in corsa per una poltrona a Bologna

La carica dei quaranta candidati. Tanti saranno i riminesi in corsa alle elezioni regionali. Nelle liste alcuni pezzi da novanta dei partiti e tre ex sindaci. Ma non mancano esponenti della società civile e alcuni neofiti della politica: largo a imprenditori, liberi professionisti, chef, impiegati. La sfida sarà tutta tra Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato presidente del centrosinistra, che si presenta con 5 liste, e la riminese Elena Ugolini, sostenuta dai partiti del centrodestra e dalla sua lista civica. Terzo incomodo alle urne Federico Serra della lista di sinistra ’Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro’ (formata da Pci, Rifondazione, Potere al popolo), che si presenterà anche al collegio di Rimini.

PARTITO DEMOCRATICO

Nei dem parte con tutti i favori del pronostico la capolista Emma Petitti, la presidente uscente del consiglio regionale. Per lei, stando ai rumors, nel caso di vittoria del centrosinistra ci potrebbe essere un posto nella nuova giunta di de Pascale. Sarebbe un ritorno: era già stata assessore (al bilancio) con Bonaccini. Completano la lista Alice Parma, per 10 anni sindaca di Santarcangelo, Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale di Riccione, e William Raffaeli, ex primario, presidente della fondazione Isal. Raffaeli è stato il nome pescato dal Pd per mettere fine allo scontro (andato avanti per settimane) scoppiato nei circoli dem di Rimini. A farne le spese è stato il consigliere comunale Edoardo Carminucci, rimasto fuori dalla lista.

CIVICI PER DE PASCALE

Ieri la presentazione della squadra dei civici in campo per de Pascale. Il nome più noto è quello di Daniela Montagnoli. L’imprenditrice, già candidata nel 2021 alle comunali a Rimini (con la lista Jamil), è presidente di Confabitare e del comitato dei residenti del V Peep. In lista anche Filippo Casanti, avvocato e consigliere comunale di Cattolica (è stato eletto con Azione); Fabio Gamberi, avvocato; Isabel Fonseca, nata in Brasile e in Italia dal 1987, che lavora per l’Ausl ed è tra gli attivisti della lista Jami.

ALLEANZA VERDI SINISTRA

Nella lista formata da Verdi e Sinistra italiana spicca il nome di Sauro Pari, il presidente della Fondazione cetacea. Con lui Fortunato Stramandinoli, consulente per il lavoro e segretario regionale di Sinistra italiana, Simona Pronti, grafica di Riccione, infine Domenica Del Prete, studentessa universitaria di Bellaria.

EMILIA ROMAGNA FUTURA

Il listone formato da Azione, Più Europa, Psi e Pri vede in campo Cristiana Maceroni, operatrice turistica e volontaria della Protezione civile, vicesegretaria provinciale e responsabile per il turismo del Psi; Aldo Sampaolo, consigliere comunale di Coriano e segretario provinciale del Pri; Letizia Magnani, scrittrice e giornalista (ha lavorato a lungo al Pio Manzù); Yuri Maccario Napolitano, chef, portavoce di Più Europa a Rimini.

MOVIMENTO 5 STELLE

Campo largo sì, campo largo no? Alla fine il M5s, nonostante le tensioni tra il leader Giuseppe Conte e l’ex premier Matteo Renzi, sosterrà de Pascale e farà parte della coalizione di centrosinistra. In lista ci sono Maria Angela Bigoli, consulente aziendale di Bellaria; Alberto Nicolini, ingegnere di Rimini; Simona Domeniconi, commerciante di Rimini; Federico Lepore, imprenditore di Riccione.

FRATELLI D’ITALIA

Il coordinatore provinciale Nicola Marcello ha iniziato ad affiggere i manifesti della sua candidatura quando ancora i vertici di Fratelli d’Italia non avevano sciolto i dubbi a causa delle tensioni tra le correnti del partito. Fuori il decano Gioenzo Renzi, sempre più isolato nel partito. Con Marcello corrono Carlo Rufo Spina, avvocato e consigliere comunale a Rimini; Antonia Barnabè, imprenditrice di Riccione; Monia Amadei, assessore di Novafeltria.

FORZA ITALIA

Gli azzurri sono stati i primi ad annunciare i loro candidati. La grande novità è Renata Tosi, ex sindaca di Riccione e dal 2022 consigliera di minoranza. In lista ci sono anche la bellariese Monia Guidi; Davide Frisoni, artista, ex consigliere comunale di Rimini; Giorgio Pruccoli, libero professionista, ex sindaco di Verucchio e già consigliere regionale dem, approdato tra gli azzurri dopo l’addio al Pd e la parentesi con Azione.

LEGA

Tramontata la candidatura di Elena Raffaelli (ha rinunciato per motivi personali), la Lega ha scelto di candidare due donne che vengono dalla società civile: Angelita Conte, fondatrice e direttrice del poliambulatorio Athena di Rimini, e Sabrina Rodà, che lavora come ragioniera commercialista a San Marino. Per gli uomini corrono Gilberto Giani, geometra e segretario comunale della Lega a Rimini, e Piero Canarini, imprenditore edile e consigliere comunale di Verucchio.

RETE CIVICA UGOLINI

A guidare la lista civica è Cecilia Argentina, pediatra, amica di lunga data della Ugolini. Completano la squadra Silvana Travaglini, imprenditrice di Novafeltria; Robinson Pezzuol, chef e titolare del locale 028alquadrato a Rimini; Cristiano Pompili, avvocato di Riccione

EMILIA ROMAGNA PER PACE

AMBIENTE E LAVORO

Per la lista di sinistra corrono Guido Mascioli, tecnico dell’ospedale Infermi e membro del coordinamento di Potere al Popolo; Lukas Gjoni, studente universitario di Rimini; Elena Puggioni, casalinga; Maura Monti.