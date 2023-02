La carica mascherata dei 30mila Esplode la febbre del Carnevale

Sfilata di carri, animazione, coriandoli, acrobati, musica, visite guidate e anche iniziative benefiche. Il Carnevale in provincia di Rimini coinvolgerà oggi e martedì, quasi 30mila persone. A Rimini, oggi dalle 15, la festa si svolge in piazza Cavour con la 21esima edizione di ‘Colorcoriandolo’, appuntamento dedicato alle famiglie con giocolieri, acrobati e maschere innovative e compagnie di artisti, il tutto avvolto dalla musica di Radio Bruno. La festa replica anche martedì prossimo (martedì grasso, ndr) con il Teatro Due Mondi, in uno spettacolo itinerante che trasforma le strade in una festa sudamericana. Festa oggi dalle 15 anche a Marebello, al parco Pertini e in piazza Pascoli a Viserba, con babydance e truccambimbi. Presenti stand e dolciumi. Al centro commerciale delle Befane Shopping Centre, ci sarà invece martedì Cristina D’Avena a coinvolgere il pubblico dalle 17.30. Da Ponte Tiberio, prenderà il via alle 19 il Carnival aperitour, in una visita guidata con Visit Rimini. Un tour speciale dedicato alla Rimini misteriosa, dove la guida racconterà storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. E poi tutti pronti per un brindisi a fine tour (ingresso a pagamento, prenotazione allo 0541 51441). Questa sera, feste benfica di Carnevale all’hotel San Francisco...